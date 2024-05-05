- Asayiş

Depremin yıkamadığı 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü.

Depremin yıkamadığı 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti mask
Depremin yıkamadığı 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti
Depremin yıkamadığı 200 yıllık tarihi binayı yangın kül etti
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Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

05 May 2024 - 22:44 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

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