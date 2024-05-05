Göksun ve Andırın'da yüksek kesimlere kar yağdı

Doğu Akdeniz’de üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağmurlar, şehir merkezlerinde su taşkınlarına sebebiyet vermişti. Yağışların ardından bölgede soğuk hava etkisini hissettirdi. Kahramanmaraş’ın Andırın ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.