- Güncel

Göksun ve Andırın'da yüksek kesimlere kar yağdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ın Andırın ve Göksun ilçesinde mayıs ayında yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü.

Göksun ve Andırın'da yüksek kesimlere kar yağdı
Göksun ve Andırın'da yüksek kesimlere kar yağdı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğu Akdeniz’de üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağmurlar, şehir merkezlerinde su taşkınlarına sebebiyet vermişti. Yağışların ardından bölgede soğuk hava etkisini hissettirdi. Kahramanmaraş’ın Andırın ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

05 May 2024 - 21:19 İHA Osmaniye- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL