Doğu Akdeniz’de üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağmurlar, şehir merkezlerinde su taşkınlarına sebebiyet vermişti. Yağışların ardından bölgede soğuk hava etkisini hissettirdi. Kahramanmaraş’ın Andırın ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.
- Güncel
Göksun ve Andırın'da yüksek kesimlere kar yağdı
Kahramanmaraş’ın Andırın ve Göksun ilçesinde mayıs ayında yağan karla yüksek kesimler beyaza büründü.
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