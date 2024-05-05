Arabanın üzerine çıktı, hem yaralıları izledi hem sağlık ekiplerini aradı

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda 38 DN 768 plakalı Tofaş marka otomobili ile seyreden M.A. (22), önüne aniden köpek çıkması sonucu direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla araç kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan müstakil evin bahçesine çarptı. Aracın ön kısmının hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Osman A. yaralandı. Kazayı fark eden konvoydaki diğer sürücü ve yolcular yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralıların yakınlarından birisi kaza yapan aracın üzerine çıkarak hem yaralıları izledi hem de 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yol üzerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşınan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.