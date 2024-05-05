05 May 2024 - 16:47 - Spor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.