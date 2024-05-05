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Kayseri yolunda kaza geçirdiler: 6 yaralı

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Ekinözü'nden Kayseri'ye gidenleri taşıyan otomobil, kaza yaptı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Ekinözü Belediyesi Zabıta...

Kayseri yolunda kaza geçirdiler: 6 yaralı mask
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Ekinözü'nden Kayseri'ye gidenleri taşıyan otomobil, kaza yaptı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Nuri Yılmaz ve ailesi ile itfaiye personeli Ejder Yılmaz'ın bulunduğu otomobil, Göksun-Pınarbaşı kara yolunun Sarız ilçesi civarında kaza yaptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nuri ve Ejder Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 

# Kaza, otomobil

05 May 2024 - 15:14 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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