Kayseri yolunda kaza geçirdiler: 6 yaralı

Ekinözü'nden Kayseri'ye gidenleri taşıyan otomobil, kaza yaptı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Nuri Yılmaz ve ailesi ile itfaiye personeli Ejder Yılmaz'ın bulunduğu otomobil, Göksun-Pınarbaşı kara yolunun Sarız ilçesi civarında kaza yaptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nuri ve Ejder Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.