Kaymakam Orhan, Elbistan'a veda etti

Asrın felaketinin ardından Elbistan'a görevlendirilen Kaymakam Tarık Orhan, Eskişehir'in Sarıcakaya Kaymakamı olarak atandı.

9 aydır Elbistan'da depremzedelere yönelik başarılı çalışmalar yapan Kaymakam Orhan, atamasının ardından veda mesajı yayımladı.

Mesajında, Elbistan'ın gönül dünyasında her zaman müstesna bir yere sahip olacağını vurgulayan Kaymakam Tarık Orhan, "Meslek hayatım boyunca hizmet etmiş olmaktan daima gurur duyacağım, gönül dünyamda her daim müstesna bir yere sahip olacak olan Elbistan'a asrın felaketinin yaralarını sarmada katkım olduğunu ümit ederek 9 ayın sonunda veda ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.