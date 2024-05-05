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Kas hastası Seda 20 yaşından sonra yürümeye başladı

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Kahramanmaraş’ta 31 yaşındaki kas hastası genç kız, 20 yaşından sonra hem yürümeye başladı hem de okuma yazmayı öğrendi.

Kas hastası Seda 20 yaşından sonra yürümeye başladı
Kas hastası Seda 20 yaşından sonra yürümeye başladı
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Dulkadiroğlu ilçesi Kadiroğlu Mahallesi’nde yaşayan Seda Karabörk (31), 20 yaşından sonra yürümeye başladı. Kendi çabasıyla okuma-yazmayı öğrendiğini söyleyen Karabörk, Galatasaray hayranı olduğunu ve odasını forma ve bayraklarla donattığını söyledi.

Asla pes etmeyi düşünmediğini söyleyen Karabörk, "Ben 31 yaşındayım, kas hastasıyım. Yürüyemiyordum, 20 yaşından sonra yürümeye başladım. Pes etmedim, asla vazgeçmedim. Ve Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’dan Muslera hayranıyım. Onu görmeyi çok istiyorum" dedi.

Kendi çabasıyla okuma yazmayı öğrendiğini belirten Seda Karabörk, "Kendim için mücadele verdim. Benim durumumda olanlar asla vazgeçmesin, mücadele etsinler. Ben hiç isyan etmedim. Benim gibi olanlar da isyan etmesin. Başımıza gelenleri kabul etmek zorundayız. Halimden gayet memnunum" ifadesini kullandı.

05 May 2024 - 11:58 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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