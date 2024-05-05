Kas hastası Seda 20 yaşından sonra yürümeye başladı

Dulkadiroğlu ilçesi Kadiroğlu Mahallesi’nde yaşayan Seda Karabörk (31), 20 yaşından sonra yürümeye başladı. Kendi çabasıyla okuma-yazmayı öğrendiğini söyleyen Karabörk, Galatasaray hayranı olduğunu ve odasını forma ve bayraklarla donattığını söyledi.

Asla pes etmeyi düşünmediğini söyleyen Karabörk, "Ben 31 yaşındayım, kas hastasıyım. Yürüyemiyordum, 20 yaşından sonra yürümeye başladım. Pes etmedim, asla vazgeçmedim. Ve Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’dan Muslera hayranıyım. Onu görmeyi çok istiyorum" dedi.

Kendi çabasıyla okuma yazmayı öğrendiğini belirten Seda Karabörk, "Kendim için mücadele verdim. Benim durumumda olanlar asla vazgeçmesin, mücadele etsinler. Ben hiç isyan etmedim. Benim gibi olanlar da isyan etmesin. Başımıza gelenleri kabul etmek zorundayız. Halimden gayet memnunum" ifadesini kullandı.