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Seyir halindeki araç alev alev yandı

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Gürün'de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı mask
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Edinilen bilgilere göre, Gürün ilçesinde Ahmet Küçükaslan idaresindeki 38 AIC 524 plakalı Ford marka hafif ticari araçtan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Küçükaslan, aracı yol kenarına çekerek müdahale etmek istedi. Araç yanmaya başlarken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

04 May 2024 - 22:41 İHA Sivas- Asayiş

Mahreç  İha

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