Bakan Tunç: "504’ü deprem bölgemizde olmak üzere toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin gecikmeden tecellisi, hukuk ve ceza yargılamalarının makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 504’ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk. Yeni kurulan mahkemelerimiz; 18’i deprem bölgemizde 84 ağır ceza mahkemesi, 203’ü deprem bölgemizde 929 asliye ceza mahkemesi, 9’u deprem bölgemizde 45 infaz hâkimliği, 6 sulh ceza hâkimliği, 137’si deprem bölgemizde 537 asliye hukuk mahkemesi, 4’ü deprem bölgemizde 9 asliye ticaret mahkemesi, 62’si deprem bölgemizde 412 sulh hukuk mahkemesi, 40’ı deprem bölgemizde 242 aile mahkemesi, 3’ü deprem bölgemizde 45 icra mahkemesi, 20’si deprem bölgemizde 122 iş mahkemesi, 8’i deprem bölgemizde 16 tüketici mahkemesi, 1 çocuk ağır ceza ve 1 çocuk mahkemesi milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.