Başkan Cimikoğlu, güven tazeledi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Ali Rıza Cimikoğlu güven tazeledi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi üyeleri, olağan genel kurul için sandık başına gitti. Olağan genel kurul, mevcut başkan Ali Rıza Cimikoğlu'nun hazırladığı tek liste ile gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönetime ait raporların görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi. Mevcut başkan Ali Rıza Cimikoğlu, seçim sonucunda tekrar aynı görevi üstlendi.

Seçim sonrası değerlendirme yapan Cimikoğlu, şahsına ve ekibine duyulan güven için teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Cimikoğlu, "Halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cimikoğlu, "Demokratik zeminde, vakıf sözleşmemizin bizlere yüklediği görevler çerçevesinde benimsediğimiz yolun erkanına uygun şekilde halkımızın acı ve sevincinde bir olacağız. Barış sevgi ve hoşgörü, hak ve adalet ışığımız yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Seçim sonrası Cimikoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise, Suna Kaya, İsmail Küçük, Ömer Aslan, Ali Özveren, Ayşe Cengiz ve Mehmet Ali Erdoğan'dan oluştu.