Elbistan Kaymakamlığı’ndan üreten kadınlara büyük destek

Elbistan Kaymakamlığı, ilçedeki kadınların ürünlerini satabileceği ve aynı zamanda atölyesinde de üretim yapabilecekleri projenin hazırlık aşamasını tamamladı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, kentteki üreten kadınlara omuz verecek bir projenin daha hayata geçirileceğini duyurdu.

Kadınların üretimin içinde yer almasının kent adına büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaymakam Ataman, bu çerçevede de bünyesinde atölyeleri ve satış alanlarını da barındıran bir merkez yapımı için adım attıklarını belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde faaliyet gösterecek olan projedeki merkezin zemin katı, üretilen ürünlerin satışa sunulabileceği dükkan ve işyerlerini barındıracak. Üst katta ise, satışa sunulacak ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceği üretim atölyeleri yer alacak.

Projenin hayata geçirileceği bölgede inceleme yapan Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, projenin hazırlandığını ve bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlamasının planlandığını ifade etti.

Kaymakam Ataman, “Elbistan mutfağı, el sanatları ve organik ürünler başta olmak üzere farklı alanlarda güçlü bir üretim altyapısına sahip olacak projemiz, ilçemizin tarihi dokusuna uygun olarak hazırlandı. Burada verilecek kurslarla kadınların meslek edinmeleri ve üretilen ürünlerin satışa sunulabilmesi için imkan sağlayacağız. Böylece kadınlarımızın üretime katkı sunması ve ilçemize ait değerlerin tanıtılmasını hedefliyoruz” dedi.

Kaymakam Ataman, ilçeye ait yöresel yemek ve lezzetlerin sunulacağı bir mutfak ve sunum alanını da bünyesinde barındıracak projenin, kadın emeğinin ekonomiye katkısı noktasında büyük önem arz ettiğine değindi.

Kaymakam Ataman, bu yıl içerisinde açılması planlanan merkezin Elbistan’a hayırlı olması temennisinde bulundu.