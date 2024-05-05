700 milyon lira kaynak ayrılan projede çalışmalar sürüyor

2024 Yılı Yatırım Programı’nda 700 milyon lira kaynak ayrılan Adatepe Barajı Sulaması 1 ve 2’inci kısım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Göksun’a bağlı Tombak, Soğucak Mahalleleri’nde tarla içi şebeke hatları çekilirken; Elbistan’daki arazilere su ulaştıracak ana kanalda da Afşin’e bağlı Akçırı Mahallesi’nde borular döşeniyor.

Bölgenin en büyük tarımsal sulama projelerinden biri olan Adatepe Barajı için Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yatırım Programı’nda 700 milyon lira kaynak ayrılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Göksun Çayı üzerinde sulama amaçlı projelendirilen Adatepe Barajı, Elbistan, Afşin ve Göksun'da bulunan 130 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak. Bugüne kadar 2 milyar 828 milyon lira harcanan projenin tarım sektörü için kurtarıcı bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Kazım Doğru Adatepe Sulaması 1. Kısım ve 2. Kısım şantiyelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Doğru, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalardaki son durum hakkında da bilgiler aldı.