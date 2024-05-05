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Cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Elbistan’da, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Elbistan Merkez...

Cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı mask
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Elbistan’da, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elbistan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Elbistan JASAT tarafından aranan şahıslara yönelik ‘JASAT Mercek-6’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda; Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki soruşturma çerçevesinde ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A. adlı şahıs yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.

# Elbistan

05 May 2024 - 10:30 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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