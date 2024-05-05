Cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Elbistan’da, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Elbistan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Elbistan JASAT tarafından aranan şahıslara yönelik ‘JASAT Mercek-6’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda; Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki soruşturma çerçevesinde ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A. adlı şahıs yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.