MHP Ekinözü ilçe yönetiminde toplu istifa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ekinözü İlçe Teşkilatı’nın 15 yönetim kurulu üyesinden 11’i, görevinden istifa etti.

MHP Ekinözü İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa şoku yaşandı. 11 asil yönetim kurulu üyesi ile bazı yedek üyeler, teşkilattaki görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçeyi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’ne sundu.

Üyeler, parti genel merkezine sundukları toplu istifa dilekçesinde; Ekinözü’nün, Kahramanmaraş genelinde Cumhur İttifakı’nın tek oy kaybetmediği ilçe olduğuna dikkat çekti.

Üyeler, dilekçelerinde belediye başkanı aday adaylığı için istifa eden daha sonra da görevine tekrar MHP Ekinözü İlçe Başkanı’nın, seçim sürecinde partiye zarar verecek ve seçimi kaybettirmeye yönelik davranışlarda bulunmasını gerekçe gösterdi.

Dilekçede; “Kendi menfaatlerini partinin menfaatinin önünde tutan; Ekinözü’nde Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçimleri kazanması için hiçbir çaba sarf etmeyen bir isimle aynı yönetimde yer almak istemiyorum” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, 7 yedek üye de dilekçeyi imzalayarak görevlerinden istifa ettiklerini belirtti.