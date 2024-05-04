Elbistan’da da yapılacak sınavın başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), 14 Temmuz’da yapılacağını açıkladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans’ın başvuruları başladı. Tüm adayların girmek zorunda olduğu ilk sınav, Elbistan’da da yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak. Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

ÖSYM’nin yayımladığı sınav merkezleri arasında Elbistan da yerini aldı. Elbistan, 14 Temmuz’daki sabah oturumunun yapılacağı sınav merkezi olarak seçilebilecek. Alan bilgisi sınavı ise Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmeyecek. Elbistan’dan bu sınava girmek isteyen adaylar, Adana ya da Gaziantep illerini tercih edilebilecek.