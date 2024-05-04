Öztunç, hazine arazisine bungalov yapılacak iddiasını TBMM’ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Fındık Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kullandığı hazine arazisine bungalov evler yapılacağı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi veren Öztunç, Göksun ilçesine bağlı Fındık Mahallesi’ndeki 48 bin m²’lik taşınmazın 5 yıl süreyle kiralanmasıyla ilgili iddialara yanıt aradı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, söz konusu alanın kiralanması sonucu hayvancılıkla uğraşan mahalle halkının mağdur olacağını dile getiren Öztunç, “Bu alanın ihaleye çıkarılması hayvanlarını otlatmak için kullandığı tek mera olması sebebiyle hayvancılıkla uğraşan çiftçileri zor durumda bırakacaktır. Bu arazinin birtakım kişilere peşkeş çekileceği ve buraya bungalov evler yapılacağı mahalleli tarafından dile getirilmektedir. Hayvancılığa sekte vuracağı ve buradaki insanların hayvancılıktan kopmamaları için bu arazinin kiralanmaması yerinde olacaktır” dedi.

Öztunç, şu sorulara yanıt istedi:

“Hayvancılıkla uğraşan Fındık Mahallesi sakinlerinin mera olarak kullandıkları bu hazine arazisi hangi amaçla kiralanmak istenmektedir? Bu araziyi bir yargı mensubunun kiralamak istediği ve buraya bungalov evler yapmak istediği için kamu gücünü kullanarak ihaleye çıkartıldığı iddiaları doğru mudur?

Fındık Mahallesinde hayvancılık yapan yurttaşların ellerinden bu meranın alınmaması için yetkililere yaptıkları başvurular neden dikkate alınmamıştır? Bu arazinin kiralanmasında öncelik burayı mera olarak kullanan çiftçilerin değil midir?

Bu kiralama işleminin, Bakanlığın hayvancılığı teşvik ve destekleme politikasıyla çelişkili olduğu düşünüyor musunuz?

Bakanlık olarak, Fındık Mahallesi çiftçilerini hayvancılıktan koparacak ve geçim kapılarını kapatacak bu uygulama için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?”