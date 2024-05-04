Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Elbistan’da ziyarete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Elbistan’da ziyaretçileriyle buluşuyor.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Elbistan’da 3 gün sürecek programda Hükümet Konağı bahçesinde misafirlerini ağırlayacak.

Ziyaretçilerinde kendilerini Çanakkale Savaşı’ndaymış hissini uyandıran mobil müze, 5-6-7 Mayıs 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Müzenin içindeki 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunuyor. Çanakkale ruhunu özellikle gençlere ve tüm halka iletmek amacıyla hazırlanan bu müzedeki eserler kronolojik sırayla sergileniyor.