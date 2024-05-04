Türkan’dan genç taekwondoculara hediye

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, Taekwondo Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğü ve beşinciliği elde eden sporcuları misafir etti.

2023-2024 Yılı Okul Sporları Taekwondo Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası, Nevşehir’in ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlendi. Şampiyonaya yaklaşık 500 sporcu katıldı. Elbistan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Kağan Kılınç, 168 cm kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Ramazan Eren Koç ise 180 cm kategorisinde Türkiye beşinciliğini elde etti.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, başarılı sporcularla bir araya geldi.

Kılınç ve Koç’un, başarıları ile gurur duyduklarını belirten Türkan, “Her iki sporcumuz da turnuvada ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Ringde iyi bir mücadele sergilediler. Türkiye derecesi ile dönmeleri de bizleri memnun etti. Gurur duyduğumuz bir başarı elde ettiler. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Genç sporcular Muhammed Kağan Kılınç ve Ramazan Eren Koç da; Elbistan’a Türkiye şampiyonluğu kazandırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

Türkan, ziyarette başarılı sporculara hediye takdim etti.