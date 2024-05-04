Kaymakam Güneyli, öğrencilerle birlikte ‘Orman Benim’ etkinliğine katıldı

Ekinözü’nde, ‘Orman Benim’ kampanyası çerçevesindeki düzenlenen ormanlık alanlardaki çöp toplama etkinliği, Kaymakam Habib Güneyli, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Ekinözü’ndeki alanda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kaymamam Habib Güneyli, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz, kurum amirleri, milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ekinözü Kaymakamı Habib Güneyli, orman yangınlarının önlenmesinde toplumsal duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kaymakam Güneyli, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu dile getirerek, “Bu kampanyamız bizim en çok önemsediğimiz yangın öncesi safhaya giriyor. Bizim en büyük amacımız yangınları kısa sürede söndürmek değil başlamamasını sağlamak. Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları riski de arttı. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Ormanlar hepimizin. Bu anlamda katkısı olan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, mesai arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.