Genel Başkan Akçul’un acı günü

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul’un annesi Naime Akçul, hayatını kaybetti.
Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’un annesi Naime Akçul, 83 yaşında hayatını kaybetti. Akçul’un cenazesi İstanbul’dan Kahramanmaraş’a getirilerek Türkoğlu ilçesinin Çakallıçullu Mahallesi’nde toprağa verildi.
Cenaze namazı ve taziyeye ise, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tes-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, belediye başkanları, STK temsilcileri, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katılım sağladı.
Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Genel Başkan Akçul, taziyeleri Çakallıçullu Mahallesi’nde kabul ediyor.