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Malatyalı ’ayakkabı profesörü’nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel ayakkabı

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Malatya’da ’ayakkabı profesörü’ olarak tanınan Mehmet Ceyhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye özel üretim ayakkabı yaparak en kısa sürede teslim etmek istediğini söyledi.

Malatyalı ’ayakkabı profesörü’nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel ayakkabı
Malatyalı ’ayakkabı profesörü’nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel ayakkabı
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Malatya’da ‘Ayakkabı profesörü’ olarak tanınan 40 yaşındaki Mehmet Ceyhan, bir depremzede esnaf olarak her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel olarak ayakkabı üretti.

Dünyanın tek ayakkabı profesörü olduğunu söyleyen Ceylan, “Cumhurbaşkanımız

Malatyalı ’ayakkabı profesörü’nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel ayakkabı

Malatyalı ’ayakkabı profesörü’nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel ayakkabı

a çok güzel bir ayakkabı yaptık. Hakiki deri yumuşaktır, tamamen doğal deriden yaptık. El emeği göz nuru olan bu ayakkabılarımızı bizzat Ankara’da Külliye’de kendilerine teslim etmek istiyorum” diye konuştu.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle bölgeye çok ciddi desteğinin olduğunu ve halen de desteklerinin sürdüğünü aktaran Ceylan, bu nedenle de bir depremzede esnaf olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye böyle bir hediye takdim etmek istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin ayakkabı numaralarını ise katıldıkları programlarda öğrendiğini aktaran Ceylan, küçükken başladığı ayakkabıcılık mesleğini halen büyük bir şevkle devam ettirdiğini de söyledi.

04 May 2024 - 14:04 İHA Malatya- Yaşam

Mahreç  İha

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