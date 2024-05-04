Bir yaşama tutunma hikayesi: Düğün ve cenaze iç içe geçti

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’taki asrın felaketinden bir gün önce oğlunun düğününü yapan, ertesi gün de depremde de eşi ve kızını kaybeden İsmail Karabulut’un yaşama tutunma hikayesi yürekleri dağladı.

6 Şubat depremleri bir çok acı dolu anıları ve yaşama tutunma hikayelerini barındırıyor. Tıpkı Kahramanmaraşlı İsmail Karabulut’un hikayesi gibi…

Depremden sonra inşa edilen konutlarda yeni yaşamına başlayan Karabulut’un bu hüzünlü hikayesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, “İsmail ağabeyimiz depremden 1 gün önce oğlunu evlendirmiş, ertesi gün depremde eşini ve kızını kaybetmişti. Düğün ve cenaze iç içe geçmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattık. Ve biten her bina, teslim edilen her anahtar yeni umutları, yeni yaşam hikayelerini başlatıyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Deprem konutlarımızın yapımını tamamlayıp, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz” dedi.

Depremde eşini ve kızını kaybeden İsmail Karabulut ise, yerleştiği konutunda yeni yaşamına alışmaya çalışıyor.