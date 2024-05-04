Psikiyatri hastaları hünerlerini konuşturdu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde tedavi gören hastaların iş ve uğraşı faaliyetleri kapsamında yapmış oldukları dekoratif el sanatları, takı, tesbih, çanta, ahşap ve seramik ürünlerinden oluşan El Sanatları Sergisi açıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Kerim Uğur, yaptığı açıklamada, “Psikiyatri Servisimizde hastalarımız için terapi odası var. Hastalarımızın terapi odasında yaptığı ürünleri sergilemek için alışveriş merkezinde böyle bir stant açtık. Hastaların tedavi sürecini katkısı rehabilitasyon açısından bu gibi etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Esin İnce, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyid Çiftçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Doğan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Soylu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Muhammed Serdar Buğday, Uzm. Dr. Orhan Yücel, Dr. Yunus Coşar, Psikiyatri Bölümü Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Kerim Uğur, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi hocaları ile psikiyatri hastaları ve yakınlarının katıldığı açılış halk oyunları gösterisi ile son buldu.

Sergi, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Malatya Park AVM’de açık olacak.