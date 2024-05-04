Jandarmaya mukavemette bulunan 3 şahıs tutuklandı

Elbistan’da, kadına şiddet olayına müdahale eden jandarma personellerine mukavemette bulunan 3 şahıs, tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çıtlık Mahallesi'nde kadına şiddet olayı yaşandığı yönündeki 112 Acil İmdat Hattı'na gelen ihbarı değerlendirdi. Mahalleye giden jandarma asayiş timindeki 4 personel, olaya müdahale etmek istediği sırada S.G (32), H.B (19) ve E.G (22) adlı şahısların tehdit, hakaret ve mukavemeti ile karşılaştı. Jandarmanın görevini yapmasına engel olmaya çalışarak fiziki mukavemette bulunan 3 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma personellerinin şikayetçi olması üzerine şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Prosedür gereği, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.