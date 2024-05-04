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Vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor

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Türkiye’de sadece Elazığ’da çıkan ve daha önce Kabe ile Beyaz Saray gibi bir çok yerde kullanılan vişne mermerinden yapılan tespih yoğun ilgi görüyor.

Vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor mask
Vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor
Vişne mermerinden yapılan tespihler 85 bin liradan alıcı buluyor
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Dünyada nadir bulunan, Türkiye’de ise sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden tespih özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanıyor. Vişne mermeri işlenerek ve büyük bir ustalık ile tespih haline getirilirken, özellikle yurt dışından sipariş üzerine hazırlanarak gönderiliyor. Özel sipariş üzerine bir ayda işlenerek hazırlanan vişne mermerinden tespih 85 bin liraya alıcı buluyor.

’’Vişne mermerini sanata dönüştürerek tespih yaptık’’

Tespih ustası Hadin Bulut yaptığı açıklamada, ’’Dünyaca ünlü vişne mermerimiz, Elazığ’a has bir mermerdir. Dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Biz de vişne mermerini bir sanata dönüştürerek tespih yaptık. Koleksiyoncu müşterimizin talebi üzerine yaptık. Yapımı oldukça zordur. Yaklaşık 3-4 ay önce sipariş almıştık. Müşterimizin verdiği ölçüye göre yaptık. Altın püskülünü de tespihe uygun yaptık. Yapımı ortalama bir ay sürüyor. Bu tespihin fiyatı ortalama 80 bin lira ile 85 bin arasındadır’’ dedi.

04 May 2024 - 10:28 İHA Elaziğ- Ekonomi

Mahreç  İha

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