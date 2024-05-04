Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının görülmesine devam edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremler sonucu Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Tekin ve tutuksuz sanık Yakup A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ertan Danacı, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık M.C. ifadesinde, eşiyle birlikte 2020 yılında Ezgi Apartmanında daire kiraladıklarını daire içerisinde detaylı bir tadilat yapmadıklarını dekorasyon amaçlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Diğer tanık M.D. de binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde mimar olarak çalıştığını ifade ederek, "İmar bölümünde yapı kullanım izinlerini veriyordum. Mimar, projenin yerinde kullanıp kullanılmadığını kontrol ediyordu. Makine mühendisi, kazan dairesi ve asansörle ilgileniyordu. İncelemeler sonrasında bir eksiklik çıkarsa liste yapılıyordu. Yönetmeliğe uygunsa izin veriliyordu öyle kafamıza göre izinler verilmiyordu." diye konuştu.

Sanık Mehmet Tekin ise savunmasında KTÜ'nün sonuçlarında yanıldığını, binadan demir numunesinin alınmadığını öne sürdü.

Bilirkişinin inşaattan anlamadığını iddia eden Tekin, "Ben 60 yaşındayım Kahramanmaraş'ta 30 tane bina yapmışım hiçbirinde sorun yok. Özel apartmanda ben niye yanlış yaptırayım. Benim yanımda çalışan demirci ve kalıpcı ekipleri Özel İdare İş Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi ve Ezgi Apartmanı aynı dönemde yapıldı. Diğer bir konu da Ezgi Apartmanı köstebek yuvasına dönmüş. Sabah'tan beri herkesi dinliyorum hiç kimse teknik konudan bir konuşma yapmadı. Ben şeker hastasıyım iki defa kalp krizi geçirdim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Daha sonra söz alan müşteki avukatları, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılmasını talep etti.

Sanık avukatlarından Ersan Şen de Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in kiriş ve kolon kesmediğini savunarak sanıkların yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini reddetti.

Sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 35 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup A. ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.