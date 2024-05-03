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Binlerce reçetesiz ve uyuşturucu hap ele geçirildi

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Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 binden fazla reçetesiz ve uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organi...

Binlerce reçetesiz ve uyuşturucu hap ele geçirildi
Binlerce reçetesiz ve uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 binden fazla reçetesiz ve uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda; Türkiye'de satışı yasak olan 31, 3 bin 850 reçetesiz ve 140 da uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler M.A. , Y.B. ve E.N hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.  

03 May 2024 - 22:34 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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