Binlerce reçetesiz ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 binden fazla reçetesiz ve uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda; Türkiye'de satışı yasak olan 31, 3 bin 850 reçetesiz ve 140 da uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler M.A. , Y.B. ve E.N hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.