Başkan Erkan Gürbüz, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, merkez mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün son dönemdeki çalışmaları hakkında sinevizyon eşitliğinde sunum yapılarak, muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün şehir genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Özellikle sokakların temizliği, çöp toplama ve geri dönüşüm faaliyetleri gibi konularda yapılan çalışmaların başarılı sonuçları üzerinde durdu.

Başkan Erkan Gürbüz, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyenin temizlik hizmetlerine büyük önem verdiğini belirtti. Şehri daha yaşanabilir ve temiz bir hale getirmek için muhtarların da katkılarıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Aynı zamanda vatandaşların temizlik konusunda daha duyarlı olmalarının önemini vurguladı ve herkesin iş birliğiyle Elbistan'ı daha güzel ve temiz yarınlara taşıyacaklarını dile getirdi.

Başkan Erkan Gürbüz, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler ve temizlik hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılacak düzenlemeler hakkında görüşlerini paylaştı.

Muhtarlar ise, mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve talepleri dile getirdi.