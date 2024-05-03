‘Orman Benim’ kampanyası ile poşet poşet çöp topladılar

Elbistan’da orman yangınlarının önlenmesi, çevreye olan zararın en aza indirilmesi ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Orman Benim" kampanyasında poşet poşet çöp toplandı.

Yeşil Vatan’ı korumak için yaklaşık 3 kilometrelik güzergahtaki çöpleri tek tek toplayan öğrenciler, araç sürücüleri ve vatandaşlara, “Yola attığınız çöplerle doğamızı yok etmeyin” çağrısında bulundular.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarını önlemek için orman yolları, yangın önleme şeritleri, orman bakımı, enerji nakil hattı altları yakınında yanıcı etmenlerin temizliği gibi birçok çalışma yürütüyor. Bu çerçevede orman yangınlarının önlenmesi, yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla 81 ilde olduğu gibi Elbistan’da da "Orman Benim" kampanyası düzenlendi. Elbistan Orman İşletme Şefliği koordinesinde Elbistan-Ekinözü yolu ağaçlandırma alanında yürütülen kampanya ile anaokulu ve lise öğrencilerinin de katılımıyla orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, şişeler başta olmak üzere yanıcı maddeler ve çöpler tek tek toplandı.

Kampanya ile ilgili bilgi veren Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir, orman yangınlarının ana sebebinin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

İnsan kaynaklı yangınların sayısının azaltılmasıyla birlikte ormanların büyük ölçüde korunacağına vurgu yapan Demir, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 81 ilde eş zamanlı olarak başlatmış olduğu ’Orman Benim’ etkinliğini Elbistan’da da düzenliyoruz. Yanıcı maddelerin ortadan kaldırılması, atılan çöplerin temizlenmesi, kurumuş dalların ve otların alandan temizlenmesi yönünde halkımızda, öğrencilerimiz arasında bilinçlendirme, bir hassasiyet oluşturma ve farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız.

Alacağımız basit tedbirler ve göstereceğimiz dikkatle, insan kaynaklı orman yangınlarının önüne geçebiliriz. Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inandığımız ‘Orman Benim’ kampanyası ile toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indireceğiz. Başta insan faaliyetlerinin yoğun olduğu ormanlardan geçen yolların kenarları olmak üzere, ormanlarımızdaki çöpleri ve yangına sebep olabilecek maddeleri temizleyecek, ormanlarımızdaki yangın yükünü azaltarak Yeşil Vatan’ımızı korumuş olacağız” dedi.

Demir, kampanyaya katılanlara da teşekkür etti.

‘Orman Benim’ kampanyasında; Belan mevkiindeki yaklaşık 3 kilometrelik güzergah çöplerden ve şişelerden temizlendi.

Etkinliğe, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Elbistan Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, jandarma personelleri, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ve öğrenciler katıldı.