Elbistan Devlet Hastanesi’ne 7 uzman doktor atanacak

Sağlık Bakanlığı, 116.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne 3’ü iç hastalıkları uzmanı olmak üzere 7 uzman hekim ataması yapacak.

Sağlık Bakanlığı’nın, 116.dönem devleti hizmeti yükümlülüğü kurasının takvimi netlik kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere toplam 2 bin 2 hekimin atama yerlerinin belirleneceğini söyledi.

Bakanlık, Elbistan Devlet Hastanesi’ne de 5 branşta 7 uzman hekimlik kadro ayırdı. Bakanlığın atama için ayırdığı kurada en fazla kadro iç hastalıkları uzmanı oldu. Elbistan Devlet Hastanesi’ne 3 iç hastalıkları uzmanı birden atanacak. Diğer kadrolar ise, adli tıp uzmanı, anestezi ve reaminasyon uzmanı, genel cerrahi uzmanı ile ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak belirlendi.

Kura ise, Ankara’da noter huzurunda çekilecek.