Elbistan Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, görevine başladı

Elbistan İlçe Müftüsü olarak atanan Muhammed Yusuf Yaşar, görevine başladı.

Müftülük görevini sürdüren Hacı Mustafa Kılınç’ın emekli olmasının ardından Elbistan İlçe Müftlüğü görevine Isparta’nın Yalvaç İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan atamanın ardından Elbistan’a gelen Müftü Yaşar, görevine başladı.

Yaşar, müftülük personeli ve ilçedeki camilerde görev yapan imam hatiplerle bir araya gelerek hem tanıştı hem de mevcut durumu değerlendirdi.

Elbistan İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, göreve başlar başlamaz unutulan bir geleneği de tekrar yaşatmak için harekete geçti. Müftülük personeli, her Cuma namazı öncesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

Yaşar, Elbistan’da iyi ve güzel hizmetlere imza atmak istediğini belirtti.

Muhammed Yusuf Yaşar kimdir?

İzmir’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesi eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra, 1995 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. 2001 yılında mezun oldu, 2003 yılına kadar ücretli öğretmenlik yaptı. 2003 yılında merkezi yerleştirme sınavı ile Van İli Erciş İlçesi Çataltepe (Şeyhler) Köyü Camii İmam Hatipliği'ne atandı.

2004 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu vaizlik sınavını kazanarak, Trabzon Müftülüğü İl Vaizliği'ne atandı. 2007 yılında İhtisas Eğitimini bitirerek Niğde İli Çiftlik İlçe Müftülüğü Vaizliği'ne atandı. Vatani görevinin ardından 2009 yılında Niğde İli Bor İlçe Müftülüğü Vaizliği'ne atandı.

2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu Müftülük Yeterlilik Belgesi sınavını kazandı. 2012 yılında Uzman Vaizlik sınavını kazanarak Niğde İli Bor İlçe Müftülüğü Uzman Vaizliği'ne yükseltildi.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı; İslam Tarihi Bilim Dalı'nda “Ali Emîrî Efendi, Hayatı, Eserleri ve Mardin Mülûk-i Artûkiyye Tarihi Vesâir Vesâik-i Mühime adlı Eserinin Tahlili” konulu tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve "İslam Tarihi Bilim Uzmanı" unvanını kazandı. Halen Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı; Tefsir Bilim Dalında "Kur'ân-ı Kerîm ve Bilim Işığında Zaman Kavramı" konulu Doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

Birçok il ve ilçede görev yapan Müftü Yaşar, en son Isparta’nın Yalvaç ilçe müftüsüyken Elbistan’a atandı.