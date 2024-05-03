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Fidanların geleceği için otomatik sulama sistemi kuruldu

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Elbistan Kaymakamlığı’nca Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) oluşturulan badem ve ceviz bahçesine otomatik sulama sistemi kuruldu. Elbistan K...

Fidanların geleceği için otomatik sulama sistemi kuruldu mask
Fidanların geleceği için otomatik sulama sistemi kuruldu
Fidanların geleceği için otomatik sulama sistemi kuruldu
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Elbistan Kaymakamlığı’nca Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) oluşturulan badem ve ceviz bahçesine otomatik sulama sistemi kuruldu.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, bugüne kadar peyderpey yapılan çalışmalarla 3 bin 400 badem ve ceviz ağacının toprakla buluşturulduğu OSB çevresindeki otomatik sulama sistemi kurulumu işlemlerini yerinde inceledi.

Kaymakam Ataman, bölgede fidan dikimine devam edeceklerini dile getirdi. Bu yıl içerisinde en az 7 bin badem ve ceviz fidanını daha toprakla buluşturacaklarını belirten Kaymakam Ataman, bu sayede bir taraftan OSB çevresinde büyük bir yeşil alan oluşturulacağını diğer taraftan da OSB bütçesine önemli bir katkı sağlanacağını söyledi.

# Elbistan

03 May 2024 - 15:36 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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