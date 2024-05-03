Diyarcan Et Lokantası’nda damaklarda iz bırakan lezzetler sunuluyor

Elbistan’da, Bülent Taşar’ın işletmeciliğini yaptığı Diyarcan Et Lokantası, unutulmaz anılar ve damaklarda iz bırakan tatları ile hizmetlerine devam ediyor.

Sabah 07.00’den gece 24.00’e kadar maharetli ustaların dokunuşları ile hazırlanan ızgara, kebap ve pide yemekleri, isteğe göre alkollü-alkolsüz içeceklerle servis ediliyor.

34 yıllık deneyimli usta Bülent Taşar, Diyarcan Et Lokantası’nın, her damak zevkine uygun geniş menü yelpazesi sunduğunu söyledi.

Elbistan’da, Türk mutfağının baş tacı tatları ve lezzetlerini, 250 kişilik salonunda müşterileri ile buluşturduklarını belirten Taşar, hijyen ve kalitenin en önemli prensipleri olduğuna vurgu yaptı.

Taşar, “Damaklara hitap eden zengin menümüz ile birçok lezzeti lokantamızda bulabilirsiniz. Izgara ve pidenin yanında çorba seçenekleri ile kahvaltı çeşitlerimiz bulunmaktadır. Alkollü-alkolsüz içecek seçeneklerimiz de lokantamızda yer almaktadır. Ailesi, dostları ve sevdikleri ile birlikte mutfağımızdaki lezzetler eşliğinde güzel anlar geçirmek isteyenleri lokantamıza bekliyoruz. Kahvaltı tabağı ile serpme kahvaltı seçeneği ile de güne güzel bir başlangıç yapmak isteyenlerin yanındayız. Sabah 07.00 itibariyle kapılarımızı sizi lezzet yolculuğuna çıkarmak için açıyor ve saat 24.00’e kadar da hizmetimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Taşar, “Rezervasyon ve sipariş için 0344 415 1554 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Cumhuriyet Mahallesi Diyarcan Caddesi’ndeki lokantamıza tüm Elbistan ve bölge halkını bekliyoruz” şeklinde konuştu.