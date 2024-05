‘Etsiz yemek pişmesin’ diyerek ette şok kampanya başlattılar

Elbistan’da, Halk Et Tanzim firması, ‘mutfaklarda etsiz yemek pişmesin’ sloganıyla et fiyatlarında şok indirim yaptığını açıkladı.

Firma yetkileri, depremin beraberinde getirdiği ekonomik zorluklarla boğuşan Elbistan halkının yüksek enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı azaltmak istediklerini söylediler.

Yunus Emre Mahallesi’ndeki MÜSİAD-DEİK Konteyner Yaşam Alanı içinde faaliyete başlayan Halk Et Tanzim firması, depremin yıktığı şehirdeki afetzedelerin mutfak masraflarını azaltmak amacıyla kolları sıvadı.

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle evlerine et götürmekte zorlanan vatandaşların bütçelerine katkı sunacak şok kampanya başlattıklarını vurgulayan firma sahipleri, “Et, bir ailenin mutfağının olmazsa olmazıdır. Ancak, son dönemde enflasyonun etkisiyle et fiyatları cep yakar oldu. Özellikle de düşük gelirle geçinmeye çalışan hemşerilerimizin mutfağına et götürmekte zorlandığını görüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte dayanışmaya ve fedakarlığa ihtiyacımız olduğu bilinciyle üstümüze düşeni yapmak istedik. Et fiyatlarında şok kampanya başlattık” dediler.

‘Evlerde etsiz yemek pişmesin’ sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Halk Et Tanzim firmasının yetkilileri, “Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Yeter ki hemşerilimiz enflasyona ezilmesin. İşyerimizde dana sarmanın kilosu 375 lira olarak satışa sunuldu. Dana parçayı da 480 TL’den satıyoruz. Dana sucuk almak isteyenler için de kilosu 450 liradan satışımız mevcut. Kaliteli ve güvenilir eti uygun fiyatla Elbistan halkına sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.

Firma yetkilileri, kurbanlık almak isteyenlere de büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışına başladıklarını sözlerine eklediler.