Kahramanmaraş Barosu’ndan Başkan Erkan Gürbüz’e ziyaret

Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül, Baro Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Alıcı, Elbistan Baro Temsilcisi Cihat Yılmaz ve Afşin Baro Temsilcisi Oğuzhan Erüstün, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü ziyaret etti.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül, Baro Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Alıcı, Elbistan Baro Temsilcisi Cihat Yılmaz ve Afşin Baro Temsilcisi Oğuzhan Erüstün, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette değerlendirme yapan Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül, Başkan Erkan Gürbüz’e yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Gül, Kahramanmaraş genelinde deprem sonrasındaki yeniden yapılanma sürecinde bütün belediye başkanlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Meslektaşı olan Başkan Erkan Gürbüz’ün, halkın teveccühü ile bu göreve seçilmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğuna işaret eden Başkan Gül, “Meslektaşımızın belediye başkanı olması bizi fazlasıyla memnun etti. Avukatlık mesleğini icra ederken elde ettiği başarılar ortada olan Sayın Erkan Gürbüz’ün Elbistan’daki sorunların çözümünde de inisiyatif alarak adil ve hizmet odaklı bir anlayış sergileyeceğine inanıyoruz.

Mesleğimizin alanıyla ilgili bizlerin üzerine düşen ne varsa başkanımızın her daim yanındayız ve kendisiyle birlikteyiz. Elbistan’ın, meslektaşımızın yönetimi ve idaresinde daha çağdaş, daha adaletli bir çizgiye ulaşacağından kuşkumuz yok” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erkan Gürbüz, “Değerli meslektaşlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu güzel şehri, haktan ve adaletten bir an olsun taviz vermeden yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.