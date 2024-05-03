Gençlik Haftası’nda voleybolcular yarışacak

Nurhak’ta, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvası düzenlenecek.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, Gençlik Haftası’nı dolu dolu kutlayacaklarını söyledi.

Gençlerin ilgi duyduğu spor dalları başta olmak üzere, yeteneklerini geliştirmelerine yönelik turnuvalar hazırladıklarını belirten Karaca, “Gençlik Haftası Voleybol Turnuva’mız için başvurularımız 6 Mayıs’ta sona eriyor. Tüm gençlerimiz, takımlarını kurup turnuvamıza katılabilir. Turnuvamız ise 8-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak” dedi.

Turnuvaya katılmak için yaş sınırının 17 olduğunu dile getiren Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, “Alt sınır 17 yaş olmak kaydıyla takımlar kız-erkek karışık oluşturulabilir. Turnuvada yer almak isteyen takımlarımız son başvuru tarihini kaçırmasın istiyoruz. Turnuvaya katılacak tüm takımlarımıza ve sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.