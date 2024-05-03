- Ekonomi

Benzin ve motorine zam, otogaza indirim

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Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren...

Benzin ve motorine zam, otogaza indirim mask
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Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

03 May 2024 - 14:13 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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