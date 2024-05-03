Selçuk Bayraktar terör destekçilerine şiirle cevap verdi

İsviçre Winterthur kentinde terör örgütü PKK destekçileri, Bayraktar TB-2 SİHA’nın maketini yaktı. Maketi yakmak için toplanan kalabalığın o anları kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’dan cevap gecikmedi. Dağda çiçekle beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Ne diyordu şair; ’Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” ifadelerini kullandı.