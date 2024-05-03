Oğlundan babasına, anneden evladına hayat kurtaran hediyeler

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Cahit Çiğdem Gül’e oğlu Burak Çiğdem Gül’ün karaciğerinden alınan parça başarıyla nakledildi. Aile, nakli gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibine teşekkür etti.

O benim ciğerimdi şiimdi onun ciğerini taşıyorum

4 ay önce Hepatit B hastası olduğunu öğrendiğini anlatan Cahit Çiğdem Gül, bu süre içerisinde mide kanaması geçirdiğini ve organ nakline karar verildiğini anlattı. Bu 4 aylık sürenin kendisini için çok zor geçtiğini belirten Cahit Çiğdem Gül, oğlunun karaciğerinden alınan parçanın başarılı geçen bir operasyonla kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi. Karaciğerini bağışlayan oğluna teşekkür eden Cahit Çiğdem Gül, “O zaten benim ciğerimdi. Şimdi ciğerimi de ondan aldım. Ondan Allah razı olsun. Akdeniz Üniversitesi hocalarına da çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun.” diye konuştu.

Organ bağışı gönüllüsü oldu

Yaşadığı bu zor zamanları organ nakli ile atlatmanın mutluluğunu yaşayan Cahit Çiğdem Gül, “Hastaneye geldiğimde organ bağışı bekleyen çocuklar gördüm. Çok etkilendim. Bundan sonra ben de bir organ nakli gönüllüsüyüm. Çevremdeki herkese bu hayata yeniden dönüşe ortak olmaları için organ bağışı yapmaları çağrısı yapacağım. Çünkü yaşamak için umudunu organ bağışına bağlamış çok sayıda hasta var.” ifadelerini kullandı.

Ameliyat 12 saat sürdü

İstanbul’da yaşadığını, babasının rahatsızlığından dolayı Antalya’ya geldiğini söyleyen Burak Çiğdem Gül, “Organ nakli gerektiğini öğrenince hemen donör adayı oldum. Benim organım uydu babama. Yaklaşık 10-12 saat süren bir ameliyat olduk. Ameliyat sonucunda benim ciğerimden alıp babama taktılar. Ondan sonraki süreçte ben bir hafta sonra taburcu oldum. Şimdi de babamın taburcu olmasını bekliyoruz.” dedi.

Organ naklini herkese tavsiye ettiğini söyleyen Gül, “Organ nakli konusunda biz de buraya düşmeden önce çok bilgili değildik. İnsan başına geldikten sonra anlar derler ya buraya düştükten sonra organ naklinin kıymetini ve önemini daha iyi anladık. Herkese organlarını bağışlamasını tavsiye ederim. Çünkü başına gelmeyen bilemez. Organlarımız biz ölünce toprak olmasın, insanlara umut olsun, can olsun.” şeklinde konuştu. Gül, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkür etti.

Anneden evladına ikinci hayat

Yaptığı başarılı organ nakilleri ile insanlara umut olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bir başka operasyon ise anneden evladına yapılan başarılı karaciğer nakli oldu. 3 yaşından itibaren Wilson hastalığı nedeniyle karaciğerinde bakır biriken ve karaciğer yetmezliği çeken 10 yaşındaki Celal Selim Yavaşlar, annesi Nazire Yavaşlar’ın karaciğerinden alınan parçanın başarılı bir şekilde nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Operasyonu Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi gerçekleştirdi. Anne Nazire Yavaşlar ve oğlu Celal Selim Yavaşlar nakil sonrasında ayağa kalktılar ve taburcu olmaya hazırlanıyorlar.

Sağlığına kavuşmak için ülke ülke gezdi

Oğlunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba Ramazan Yavaşlar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden önce çocuğun tedavisi için İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e ve yurtdışında Azerbaycan’a tedavi için başvurular yaptığını belirterek, “Ancak hiçbirinde bir başarı elde edemedik. En son burada sağ olsun organ naklindeki doktorlarımız yardımcı oldular. Tabii aklımda bir tereddüt vardı. Organ naklinde ne kadar başarılı oluruz veya olamayız gibi Benim beklentimin kat kat üstünde bir başarı sağlandı. Gerçekten bir dünya markası Akdeniz Üniversitesi. Organ bağış yapmak isteyenler organ nakli olmak isteyenler yani korkmalarına gerek yok. Burada gerçekten bir çaba var.” şeklinde konuştu.

Annesi birkinci öncelik seçildi

Nakil sürecinde yaşadıklarını anlatan Ramazan Yavaşlar, “Karaciğer nakline hızlı bir şekilde hazırlanırken birinci donör olarak annesinden, babasından, dayısından, halasından, teyzesinden verici olmaları için tahliller yapıldı ve burada birinci öncelik anne seçildi. Damar yapısı, organ yapısı itibariyle annede karar kılındı ve annemiz verici oldu. Ve başarılı geçti. Annemiz gördüğünüz gibi 6-7 günde kendine geldi. Hamdolsun daha da iyi. Çocuğumuz da hamdolsun çok daha iyi.” ifadelerini kullandı.

Organ bağışı çağrısı yapan Yavaşlar, “Birbirimize yardımcı olmak her zaman insanlık görevimizdir. Organ bağışından kaçmayalım, yardımcı olalım. Mücadelemizi gösterelim. Herkesi organ bağışına davet ediyorum” dedi.