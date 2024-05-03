Sıcak ve nemli hava astım ataklarını tetikleyebiliyor

Astımın nedenlerini sıralayan Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ali Tunç, sıcak havalarda astım semptomlarını yönetmek ve ataklardan korunmak için önerilerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç, astım tedavisinde kullanılan ilaçları doktorun önerdiği şekilde düzenli olarak kullanmanın, semptomların kontrol altında tutulmasına yardımcı olabileceğini vurguladı.

Bir astım eylem planı oluşturmanın ve bu planı takip etmenin, astım semptomlarını yönetmek ve ataklarla başa çıkmak için önemli olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Sıcak havalarda, kapalı ortamlarda kalmak yerine iyi havalandırılmış alanlarda bulunmak, astım semptomlarını hafifletebilir. Evde nem seviyesini kontrol etmek ve nemli ortamlardan kaçınmak, astım semptomlarını azaltabilir. Düzenli egzersiz, astım semptomlarını kontrol altında tutmaya ve genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak egzersiz yaparken astım semptomlarını tetikleyebilecek koşullardan kaçınılmalıdır. Hava kirliliği seviyelerini izlemek ve astım semptomlarını artırabilecek durumlarda dışarıda kalmaktan kaçınmak önemlidir."

Tunç, astım ataklarını tetikleyebilecek faktörleri hava kirliliği, yüksek nem, aşırı sıcaklık, toz ve polenler olarak sıraladı.

Sıcak havalarda, ozon ve diğer hava kirleticilerinin seviyelerinin artabileceği ve bu kirleticilerin, atak riskini yükseltebileceğini belirten Tunç, nemli havanın da astım semptomlarını kötüleştirebileceğinin altını çizdi.

Tunç, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, toz ve polenlerin havada dolaşma olasılığının artacağını, bu durumun da, alerjik reaksiyonlara neden olarak astım semptomlarını tetikleyebileceğine dikkati çekerek, "Sıcak hava, solunum yollarının tahriş olmasına ve astım semptomlarının artmasına ve ani atakların artmasına neden olabilir." dedi.