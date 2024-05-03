- Ekonomi

Nisanda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "sebze" oldu

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Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı"nda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

Nisanda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "sebze" oldu mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.

# ekonomi

03 May 2024 - 10:54 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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