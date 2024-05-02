- Ekonomi

Uzmanından bağ bakım önerileri

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Manisa’nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının büyük bölümünün kışın budamasını ve bahar işlerini yapan bağcılık ustası Necati Coşkun üzüm bağlarında ürün alınmadan önce yapılması gerekenleri anlattı.

Uzmanından bağ bakım önerileri mask
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Bu aylarda özenle aralama, salkım düzeltme ve asma kollarını içlerine koyulmasının önemini dikkat çeken usta Bağcı Necati Coşkun, "Yıllarca Sarıgöl Ovasında binlerce dekar üzüm bağının budama işlerini yapmaktayım. Bahar aylarında salkımlar belirlendiğinde özenle salkım altındaki yapraklar temizlenmeli. Bu sayede asmanın kuvveti salkımlara gider. Üzümsüz olan çubuklar alınmalı ve bağ havalandırılmalıdır. Uzun asma kolları ise yüksek sistem tellerin içlerine konulmalıdır ve ilaçlama sırasında ilaç üzüme kolay ulaşmaktadır." şeklinde önemli uyarılarda bulundu.

02 May 2024 - 22:35 İHA Manisa- Ekonomi

Mahreç  İha

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