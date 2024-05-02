Yüzde yüz yerli ve elektrikli mini araç “Mango Car” tanıtıldı

Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde tanıtılan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun standını gezdiği yüzde yüz yerli elektrikli mini otomobil “MANGO CAR”, araç içerisinde bulunan “Tafik Kontrol Merkezi” uygulamasıyla sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor.

“Mango Car”ı üreten ISSD Firması’nın Genel Müdür Yardımcısı Berkcan Oğuz, aracın yüzde yüz yerli olduğunu ifade ederek, “Araç bizim tarafımızdan üretilen bir araç. Bununla beraber buradaki katma değerlerden bir tanesi de aracın içerisindeki yazılım da bizim tarafımızdan yapılıyor. Bu yazılımın dünyada ki diğer yazılımlardan farkı trafik yönetim merkezi ile haberleşebilen bir yazılım olması” dedi.

“Nerede EDS, boş şarj istasyonu ve park yeri var sürücüleri bilgilendiriyor”

Bu uygulamanın Türkiye’de ilk defa gerçekleştiğini söyleyen Oğuz, “Kavşaklara yaklaşırken kaç saniye sonra yeşil yanacağını sitem bildiği için, size bir hız öneriyor. Araçların ışıklara takılmaması için sürücülere hız önerisinde bulunuyor. Şarj istasyonları, park yerleri bunların hepsi sistemimizde kayıtlı ve anlık olarak güncelleniyor. Nerede park yeri var nerede boş şarj istasyonu var bunları öğrenebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.