Öğüt'ten deprem bölgesi için çağrı: "Derhal kapatın"

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, Elbistan'da da yoğun şekilde devam eden uygulamayla ilgili tehlikeye dikkat çekti.

Öğüt, tarım arazilerinde yapılaşma yapılmaması çağrısında bulunarak, "Buralar imara kapatılmalı" dedi. Düzlük alanların tarım için, hafif eğik kaya üstündeki yerlerin de yapılaşma amacıyla kullanılması gerektiğini vurgulayan Öğüt, "Deprem bölgesi illerinde tarım arazileri yani yumuşak zeminler imara kapatılmalı ve üzerlerine bir yapı dahi yapılmamalı! Düzlük alan tarım için, hafif eğik kaya üstündeki yerler de yapılaşma olmalı. Yüzey dalgası ana kayadan uzak kalın alüvyonel zeminde genliğini arttır üstündeki yapıyı sarsar da sarsar. Bu alanlar da zemin büyütmesi olur" ifadelerini kullandı.