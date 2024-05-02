Irak’ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” denildi.