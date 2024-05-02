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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’i kabul etti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde saat 16.07’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etti. Özel’i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel’e ziyaretinde CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da eşlik ediyor.

02 May 2024 - 16:55 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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