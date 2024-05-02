Elbistanlıların 6 yıldır beklediği cami projesine kaymakamlık el attı

Elbistan Kaymakamlığı, 2018 yılında yıkılan ancak bir türlü yapımına başlanmayan Kral Cami projesi için kolları sıvadı.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, yeni projenin cami ve külliye şeklinde ilçenin tarihi dokusuna uygun olarak planlandığını söyledi.

Elbistan’da eski Cela Garajı olarak bilinen noktada 1991 yılında merhum iş adamı Mustafa Kıral tarafından yaptırılan Kral Cami, 2018 Mayıs ayında yıkıldı. Bitişik vaziyetteki Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait alan da yeni yapılacak cami için mevcut arsaya dahil edildi. Yeni cami için ilk hazırlanan proje tamamlandığında yaklaşık 3 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, otopark, ticari alan, kütüphane ve konferans salonu olacağı açıklandı. Yıkımdan yaklaşık 5 ay sonra, ilk proje doğrultusunda zeminin sağlamlaştırılması amacıyla fore kazık çalışması yapıldı. Bu işlemin ardından söz konusu alanda herhangi bir çalışma yapılmadı. Cami yapımı için ayrılan alan ise otopark olarak kullanılmaya başlandı. Söz konusu alana, deprem sonrasında da konteyner çarşı kuruldu.

6 yıldır bekleyen cami ve külliye projesi için Elbistan Kaymakamlığı’nca proje çalışması başlatıldı. Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, refik kaymakamlar ve ilçe müftülüğü personel ile teknik ekiple birlikte cami projesinin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ataman, yıkımı 2018 yılında gerçekleştirilen caminin yerine yeni bir cami ve külliye yapımının planlandığını söyledi.

Yeni cami ve külliye projesinin, Elbistan’ın tarihi dokusuna uygun olacağının altını çizen Kaymakam Ataman, “Yeni cami ve külliye projesi için hazırlıklar kaymakamlığımızca başlatıldı. Bu çerçevede de proje çizimleri devam ediyor. İlçemizin tarihi dokusuna uygun bir proje hazırlığı yapıyoruz. Yeni cami ve külliye ile bütün alanın yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Cami projesinin hayata geçirileceği alandaki konteyner çarşıda faaliyet gösteren esnafların durumuna da değinen Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, “Konteyner çarşıdaki esnaflarımızı mağdur etmeyeceğiz. Şuanda cami ve külliye ile ilgili proje çizim ve diğer hazırlıklara odaklandık. Konteyner çarşıdaki esnaflarımızın durumu netleşmeden de inşaat çalışmalarına başlamayacağız” ifadelerini kullandı.