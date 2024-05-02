Deprem şehidi öğrencilerin adına kütüphane kurdular

Elbistan’da, tamamen gönüllük esasına göre hareket eden iyilikseverlerin başlattığı projeyle deprem şehidi 3 öğrencinin adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.

Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan gönüllüler, 6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında depremin açtığı derin yarayı dayanışmayla iyileştirelim sloganıyla okullarda kütüphane kurmaya devam ediyor. Eren Demir ve Murat Hinç’in öncülük ettiği bu iyilik hareketi, isimsiz kahramanlardan oluşuyor. Dayanışma ve iyiliği yaymaya çalışan gönüllüler, kütüphanesi olmayan okullar için kolları sıvıyor. Kütüphanenin kurulacağı okul belirlendikten sonra hummalı bir çalışma içerisine giren gönüllüler, hiçbir eksiğin olmaması için de arkadaş çevreleriyle birlikte seferber oluyor. Daha önceden Tunceli ve Hatay’daki okulların kütüphane ihtiyacını karşılayan iyilikseverler bu kez de Elbistan için örnek bir dayanışma sergiledi. Kümbet Ortaokulu’nda eğitim gören ve depremde hayatını kaybeden Ceyda Altun, Şeyda Teke ve İkranur Dede’nin isminin yaşatılacağı kütüphane de, 4’üncü proje oldu.

Kütüphanenin açılış programına, Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Bayazıt ve Yahya Acer, okul müdürü Hulusi Köse ve çalışmaya öncülük eden Eren Demir ile Murat Hinç ile öğrenciler katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında değerlendirme yapan Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Bayazıt, kütüphanenin açılmasında destek ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kütüphaneye deprem şehidi öğrencilerin adının verilmesinin de çok anlamlı olduğuna değinen Bayazıt, “Burada, özel bir dayanışma örneği sergilendiğini söyleyebiliriz. Karınca kararınca desteklerle hayata geçirilen bu kütüphane projesi okulumuzun ve öğrencilerimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Deprem şehidi öğrencilerimizin adının yaşatılması da ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

Çalışmaya öncülük eden Eren Demir ve Murat Hinç ise, ‘acımız ortak’ diyerek deprem bölgelerinde dayanışmayı artırmaya çalıştıklarını söylediler.

Tamamen gönüllük çerçevesinde bu projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Demir ve Hinç, “Arkadaş çevremizle birlikte bir dayanışma ağı kurduk. Deprem sürecinde çeşitli yardım organizasyonları düzenlemiştik. Hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başlamasıyla birlikte de okullarımıza ve öğrencilerimize destek olma adına kütüphane projemizi başlattık. Şuana kadar 3 kütüphaneyi çocuklarımıza kazandırmıştık. Elbistan’la birlikte de bu sayıyı 4’e çıkardık. Yüreklere dokunacak ve gönül köprüleri kuracak çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştular.

Açılış sonrasında; kütüphaneye katkı sunanlar adına okul müdürü Hulusi Köse tarafından Demir ve Hinç’e teşekkür belgesi verildi.

Öğrenciler de; kendileri için hazırlanan kütüphaneye katkı sunan iyiliksever ağabey ve ablalarına teşekkürlerini ilettiler.