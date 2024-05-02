Bölgenin en soğuk merkezi eksi 5,8 derece ile Göksun oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, bölgede 2024 yılı mart ayında en düşük ekstrem soğuğun yaşandığı yer eksi 5,8 derece ile Göksun ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı mart ayı ortalama sıcaklıklar ve yağışların 1991-2020 normallerine göre mukayesesi raporları ve kuraklık analizleri açıklandı.

2024 Mart ayı sıcaklığı 9,2 dereceyle, mart ayı ortalama sıcaklığı 7,7 derece olan 1991-2020 normallerinin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti.

2024 yılı mart ayında ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 22,3 derece ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece ile Adana'da tespit edildi.

2024 Mart ayı, değerlerin tutulmaya başlandığı son 53 yılın mart ayları içinde en sıcak 9'uncu mart oldu. 2024 yılı mart ayı ortalama maksimum sıcaklıkları, 1991-2020 maksimum sıcaklık normallerinin 4,1 derece üzerinde, minimum sıcaklılar 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 2,9 derece üzerinde gerçekleşti.

Akdeniz'de mart ayı 1991-2020 normalleri 11,6 derece iken, 2024 Mart ayı 13,2 derece olarak 1,6 derece arttı. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 5,8 derece Göksun'da, en yüksek 31,9 derece Adana'da gerçekleşti.