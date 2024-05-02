Türk Kızılay'dan Elbistan'da kan seferberliği çağrısı

Türk Kızılay, ülke genelindeki kan stok seviyesini yükseltmek amacıyla dört gün boyunca devam eden edecek kampanya ile Elbistan’da kan bağışlarını kabul edecek.

Türk Kızılay'ın başlatmış olduğu ‘Birbirimize Candan Bağlıyız Elbistan’ sloganıyla Elbistanlı vatandaşlardan rekor kan bağışı bekliyor. 3-4-5-6 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan Caddesi Vakıfbank Karşısında konuşlanacak olan kan tırı Elbistanlı vatandaşları bekliyor olacak.

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, kan ihtiyacının sürekli olduğunu ve yaz aylarının yaklaşmasıyla stokların azaldığını belirtti.

Kan bağışının, birçok insanın hayata tutunmasına vesile olacağının altını çizen Akan, Elbistanlı vatandaşların da bu konudaki duyarlılığını beklediklerini söyledi.

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, ülke çapında ulusal kan bağışı seferberliği başlatıldığını ve Elbistan’da da 4 gün sürecek kan bağışı kampanyasında "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla hareket edileceği bilgisini verdi.

Akan, “ Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olan kanın, yılın 365 günü alınması, test edilmesi ve hastanelere gönderilmesi gerekiyor. Milletimiz adına Ulusal Kan Bağışı programını yürüten Kızılay’ın acil durumlar dahil günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerekiyor” açıklamasında bulundu.